FİNANS

Öğrencilerin yaz tatili hediyeleri Hepsiburada'da

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, karne döneminde en çok bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösteriliyor - Karne döneminde hediye alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekerken, nüfus yoğunluğu oranına göre en çok Muğla, Kırklareli ve Çanakkale illerinden alışveriş yapıldığı görülüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, yıl boyu yorulan öğrenciler için ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hediye alternatifleri sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak oluyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen şirket, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor.

Ayrıca hediyelik seçeneklerini farklı yaş kategorilerine göre gruplayan Hepsiburada, öğrencilere hediye almak isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

\

- Karne hediyesi alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ön sırada

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, karne döneminde en çok bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösteriliyor. Ardından ise telefon ve kitap öğrencileri okul maratonundan sonra mutlu etmek için hediye seçilen kategoriler arasında geliyor.

En çok talep edilen hediyelik ürünlerde ise oyun konsolu, taşınabilir bilgisayar, bilgisayar oyunu, bisiklet, akülü araba, fotoğraf makinesi, kulaklık, scooter ve drone ön sıralarda yer alıyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte hediye alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekerken, nüfus yoğunluğu oranına göre en çok Muğla, Kırklareli ve Çanakkale illerinden alışveriş yapıldığı görülüyor.

Karne döneminde erkeklerin hediye tercihleri telefon, taşınabilir bilgisayar, oyun, foto-kamera, oyun konsolu olurken, kadınlar ise en çok kitap, spor malzemeleri, giyim ve kişisel gelişim ürünlerine yöneliyor.

\

- Hepsiburada'da karne döneminde indirimli fiyatlar

Hepsiburada, bilgisayar, oyun ve oyun aksesuarları, kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi teknolojik ürünleri de yüzde 50'ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Aktivite setleri, akülü araçlar, bahçe oyuncakları, müzik enstrümanları, yapı ve kutu oyuncaklarında ise yüzde 60'a varan indirimli fiyatlar bekliyor.

Şirket, tatilin keyfini dinlenerek çıkarmak isteyen öğrencilere ise seyahat çantaları, güneş gözlükleri, spor ürünleri, bisiklet, paten ve kaykay gibi eğlenceli seçenekleri yüzde 70'e varan indirimlerle sunuyor.

Ayrıca Hepsiburada, notebook alan müşterilerine, uzman dil öğretmenleriyle 15 yabancı dilden istediğini öğreten Gakademi Görüntülü Online Eğitim Platformu'nu hediye ediyor.

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttıTBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı
Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştuBursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Hepsiburada Trend Verileri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.