Öğrencilerin yaz tatili hediyeleri Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, yıl boyu yorulan öğrenciler için ilgi ve hobi alanlarına göre çeşitli hediye alternatifleri sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve özel kampanyalarıyla tüm öğrencilerin yaz tatili sevincine ortak oluyor.

Anaokulundan başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencileri düşünen şirket, kişisel gelişimden hobiye, elektronikten eğlenceye kadar birçok farklı kategorisiyle öğrencilerin yaz tatiline keyif katıyor.

Ayrıca hediyelik seçeneklerini farklı yaş kategorilerine göre gruplayan Hepsiburada, öğrencilere hediye almak isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

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- Karne hediyesi alışverişinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ön sırada

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, karne döneminde en çok bilgisayar, elektronik, oyun ve oyuncak kategorisine ilgi gösteriliyor. Ardından ise telefon ve kitap öğrencileri okul maratonundan sonra mutlu etmek için hediye seçilen kategoriler arasında geliyor.