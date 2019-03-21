FİNANS

Öğretmen ve öğrencilere ücretsiz "EBA" hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu olan EBA'da aylık 3 gigabayte ücretsiz kullanım yapılabilecek - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle operatörlerin EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişme imkanı sunulmasını sağladık" - "Uygulama nisan ayı sonundan önce faaliyete geçecek, mayısta da tam olarak faaliyette olacağını düşünüyorum"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA), öğretmen ve öğrenciler ücretsiz kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA'nın web sitesi, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen tarafından kullanılıyor.

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan platformda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 3 gigabayt ücretsiz kullanım hakkı için mobil-bireysel abonelerin kampanyaya kayıtları SMS ile gerçekleştirilecek. SMS katılımı sonrası bireysel tüm müşteriler kampanyadan yararlanabilecek.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye'nin faturasız mobil müşterileri ise hat açık kalma yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla kampanyadan yararlanabilecek. Kayıt tarihi itibarıyla mevcut ve yeni müşteriler kampanyadan 1 yıl faydalanacak.

EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilecek.

- "Uygulama nisan sonunda başlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye olarak özellikle son 17 yılda eğitimde çok önemli başarılara imza atıldığını anlattı.

Birçok değişimi, ilkleri başardıklarını dile getiren Sayan, eğitime, özellikle mesleki eğitime, bilime, araştırmaya, Ar-Ge'ye yapılan yatırımlarla ülkenin bugün artık bambaşka bir noktada olduğunu, bunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 vizyonunun büyük etkisinin bulunduğunu vurguladı.

Yerli ve milli üretimi eğitim sistemine entegre etmek ve ülkenin her yerine yaymak adına başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi"nin de ellerindeki en büyük yol haritası olduğuna dikkati çeken Sayan, "Bu yol haritasıyla 17 yıl öncesinde eğitim sisteminde meydana getirilen tahrifatı düzeltmek için bize yardımcı olacak." diye konuştu.

Sayan, Milli Eğitim Bakanlığı ile teknoloji çağını yakalamakta önemli bir adım olan EBA'nın hem yapılan işlere güzel bir örnek hem de yapacakları diğer güzel işlerin de habercisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sistem öğretmen ve öğrencileri tanıyan, bireyselleştirilmiş öğrenim imkanı sağlayan, kullanıcıya yapay zeka algoritmalarını da kullanarak önerilerde bulunan, analiz ve raporlama yapmaya yarayan yepyeni bir sistem. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle operatörlerin EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişme imkanı sunulmasını sağladık. Uygulama nisan ayı sonundan önce faaliyete geçecek, mayısta da tam olarak faaliyette olacağını düşünüyorum."

Sayan, amaçlarının çocuk ve gençlerin donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için bilgiyi etkin ve verimli kullanmalarının sağlanmasına yardım olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
EBA Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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