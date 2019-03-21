ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA), öğretmen ve öğrenciler ücretsiz kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA'nın web sitesi, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen tarafından kullanılıyor.

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan platformda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 3 gigabayt ücretsiz kullanım hakkı için mobil-bireysel abonelerin kampanyaya kayıtları SMS ile gerçekleştirilecek. SMS katılımı sonrası bireysel tüm müşteriler kampanyadan yararlanabilecek.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye'nin faturasız mobil müşterileri ise hat açık kalma yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla kampanyadan yararlanabilecek. Kayıt tarihi itibarıyla mevcut ve yeni müşteriler kampanyadan 1 yıl faydalanacak.