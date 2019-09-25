Oğul Biden'ın Ukrayna geçmişi ABD'yi sarstı

ÖVÜNÇ KUTLU - Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk mücadelesi verdiği yıllarda, oğlu Hunter Biden'ın da ülkenin en büyük doğal gaz şirketinde görev alması ABD'de siyasi tartışmalara yol açtı.

Hunter Biden'ın 2014 yılından itibaren 2019'un nisan ayına kadar Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticisi olan Burisma Holdings'te yönetim kurulu üyesi olması, 2009-2017 yıllarında ise babası Joe Biden'ın Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele çalışmalarına destek vermesi, ABD'de siyasetinde gündem oluşturdu.

ABD'nin Delaware eyaletindeki katolik bir lisede eğitim alan Hunter Biden, 1992'de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Biden, 1996 yılında ise Yale Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı.

Hunter Biden, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve George W. Bush hükümetlerinde önemli görevlerde bulundu. 42'nci ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Ticaret Bakanlığına "E-ticaret Direktörü" olarak atanan ve bu kurumda 1998-2001 arasında görev alan Biden, 2006'ya kadar Washington'da lobicilik faaliyetleri yürüttü.