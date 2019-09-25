GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede 11'incisi düzenlenecek "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"ne herkesi beklediklerini belirtti.

Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'yi ziyaret etti. Bir süre önce Bölge Müdürlüğüne atanan Bilici'yi yeni görevi dolayısıyla kutlayan Kılıç, burada yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül'de gerçekleştirecekleri "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" hakkında bilgi verdi.

Festivalin gündüz programlarında çiftçilerin yetiştirdiği en iyi nar, kurutmalık patlıcan, biber, kabak ve tüylü acurun jürinin beğenisine sunulacağını ve en güzel nar ve kurutmalık yarışmalarının yapılacağını aktaran Kılıç, ürünleri dereceye girenlerin ödüllendirileceğini ifade etti. Festival etkinliği ile ilgili detaylı bilgi veren Kılıç, şöyle devam etti:

"Mehteran eşliğinde kortejle başlayacak olan festivalde dereceye giren yetiştiricilerin ödülleri verilecek. Akabinde de sanatçımız Atilla Yılmaz, TRT Türk halk müziği sanatçımız Dünya Tekin ve mahalli sanatçımız Hasan Çoban konser verecek. Burada amacımız hem kültürümüzü yaşatmak hem insanlarımızın eğlenmelerini sağlamak hem de vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerle ilgili farkındalığı arttırmak, Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak ve dolayısıyla talebi yükseltmek. Talep yükselince fiyat da yükseliyor. Dolayısıyla vatandaşımızın gelirini arttırmayı amaçlıyoruz."