FİNANS

"Oğuzeli narı"na coğrafi işaret tescili

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

GTB Başkanı Mehmet Akıncı: - "Oğuzeli ilçemizin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen narı menşe işaretiyle kentimizin marka değerleri arasına kazandırdık"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in önemli tarım ürünleri arasında yer alan "Oğuzeli narı" coğrafi işaretle tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninin 60'ıncı sayısında, "Oğuzeli narı"nın Gaziantep adına tescil edildiğinin belirtti.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 41'inci maddesi kapsamında, ürünün korunmak üzere 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tescil işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Akıncı, "Borsamızın tescilini gerçekleştirdiği 12'inci, Gaziantep'in ise genel toplamda 25'inci coğrafi işaret tescil belgeli ürünü olan Oğuzeli narının, üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in merkez Oğuzeli ilçesi ve kırsalında yetiştirilen narın, yüksek kalitesi ve lezzetiyle dünya genelinde haklı bir üne sahip olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini ve tarım ürünlerini coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Antep meyan şerbetinin ardından şimdi de Oğuzeli ilçemizin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen narı menşe işaretiyle kentimizin marka değerleri arasına kazandırdık. Tarihler boyu her zaman bolluk ve bereketin simgesi olan Oğuzeli narı aynı zamanda bu ilçemizin başlıca geçim kaynaklarının da başında geliyor. Geleneksel tarım ürünlerimizden Oğuzeli narı, ince kabuğu, özel tadı ve iri taneleriyle benzerlerinden kolayca ayrılıyor."

Akıncı, ayrıca Gaziantep mutfağında özel bir yer tutan Antep lahmacununa yönelik AB tescili için de Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruları yaptıklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
coğrafi işaret Gaziantep nar Oğuzeli

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