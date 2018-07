OHAL'in kalkmasıyla bölge kalkınacak

- "Özellikle turizme büyük bir etkisi olacak"

Muş TSO Başkanı Erdal Koç da OHAL'in kalkmasının bölgedeki sosyal, ekonomik ve turizm hayatını olumlu etkileyeceğini belirterek, "Özellikle turizme büyük bir etkisi olacak. Çünkü OHAL kelimesi, her yerde olduğu gibi yabancılarda da olumsuz bir algı bırakıyor. Uzun zamandır beklediğimiz OHAL'in kalkmasının her yönüyle bölgemize olumlu yansımaları olacak. İnşallah her şey daha güzel olacak. Karar şimdiden bölge halkını sevindirmiştir." dedi.

Hakkari TSO Başkanı Servet Taş da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in uzun bir aradan sonra kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

OHAL'in kalkmasının önemli yansımalarının olacağını anlatan Taş, şunları aktardı:

"OHAL'in kalkması en çok Hakkari'yi etkileyecek. Coğrafyamız her türlü doğa sporu için elverişli bir yer. OHAL'in kalkması ve yapılacak tanıtımlarla insanlar buraları daha çok tercih edecek. Turizm, hayvancılık ve madencilik sektörlerinde önemli dinamiklere sahip olan ilimiz gerekli desteklerle inanıyorum ki 5 yılda kabuğunu kıracak. Bizler de OHAL'in kalkmasının ardından iş adamlarını yatırım yapmak üzere ilimize bekliyoruz."