FİNANS

OİB / Çelik: Almanya’ya otomotiv ihracatı yıl sonunda 5 milyar dolara ulaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Otomotiv endüstrisi, ticari araç ve yan sanayide dünyanın en büyük fuarlarından olan 67.

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Otomotiv endüstrisi, ticari araç ve yan sanayide dünyanın en büyük fuarlarından olan 67. IAA Hannover Fuarında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatının, geçen yıl 4 milyar doları aştığını ve bu yıl sonunda bu rakamın 5 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti.
Fuara, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Akdere ve Ömer Burhanoğlu ile birlikte ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Ticaret Ateşesi Nilüfer Sandallı da katıldı.
Çelik, Almanya ile Türkiye arasında var olan ortaklık düzeyini ve ticaret hacmini büyüterek güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti ve şöyle konuştu:
"IAA Türk Günü Konferansı, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve otomotiv alanında ihracata ivme katmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.
"Gerek fuarın gerekse Türk Günü Konferansı’nın Almanya’nın otomotiv ithalatında Türkiye’nin payını artırmaya ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini genişleterek karşılıklı ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyoruz.
"Almanya, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı konumunda. Türkiye’nin Almanya’ya yönelik ihracatı 15 milyar doların üzerinde.
"Zamanla otomotivde dünya ile tam entegrasyona sahip üretim üssüne dönüşen otomotiv endüstrimiz, 2000’li yıllardan itibaren uluslararası denetim dahilinde, gelişmiş batı ülkelerindeki OEM firmaları için de üretim yapma kapasitesine sahip oldu.
"Türkiye, global otomotiv endüstrisine entegrasyonunun ve gelişiminin bir sonucu olarak, günümüzde yıllık 2 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaştı.
"Halen farklı üretici ve modellerle gelişmeye devam ediyoruz. Kısacası, Türk otomotiv endüstrisi daha büyük başarılar kazanmak için yüksek seviyede deneyime ve know-how'a sahip.
"2017 yılı da üretim, adet bazında ihracat ve ihracat değeri olarak tüm zamanların rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu.
"Endüstrimiz, 2017 yılında 28.5 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. AB ülkelerinin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 77.
"Türkiye, 1.7 milyon adetlik üretim ile dünyada 14., Avrupa’da 5.büyük üretici durumunda. AB-28 ülkeleri arasında ise Türkiye ticari araç üretiminde 2.sırada yer alıyor.
"Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
"Ürettiğimiz motorlu araçların yüzde 80’i ihraç ediliyor. Bu yıl sonunda ihracat hedefimiz olan 31 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz.
"Türk otomotiv yan sanayide yaklaşık 4 bin ihracatçı KOBİ ve 200 yabancı ortak girişimci mevcut. Bu sanayideki şirketlerin çoğu modern ekipmanlara, yeni teknolojilere, kalifiye iş gücüne, sermaye yoğun üretime ve satış sonrası servis imkanına sahip.
"Sektör, kendisini yüksek teknoloji ve yeni yönetim sistemleri ile donatmak için gereken adımları attı.
"Bu anlamda yan sanayide en güvenilir partnerlerden biriyiz. Uluslararası müşteri yelpazesinin geniş olması, Türk ürünlerinin yüksek kalitesinin en önemli göstergelerinden biri.
"Otomotiv yan sanayimiz çoğunlukla Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Almanya, Fransa ve İtalya'nın payları oldukça yüksek."

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