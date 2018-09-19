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ÖİB İstanbul Riva'da bulunan taşınmazın satışı için ihaleye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 08:36 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB),  İstanbul Riva'da bulunan iki taşınmazın satış ve işletme hakkının devri için ihaleye çıktı.

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB),
İstanbul Riva'da bulunan iki taşınmazın satış ve işletme hakkının devri için ihaleye çıktı.
ÖİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan konu ile ilgili ihale ilanına göre;
- İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 numaralı parseldeki 17 bin 687 metrekare yüzölçümlü taşınmazın "satış" yöntemiyle,
- 213 numaralı parseldeki 16 bin 625 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanın 49 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle,
bir bütün halinde özelleştirilmesi kararlaştırıldı.
İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek.
İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhale için geçici teminat tutarı 1.5 milyon lira olarak belirlendi. İhalede son teklif verme tarihi 18 Ekim olacak.
ÖİB'in konuyla ilgili ilanında, "İhaleye konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler" denildi.

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