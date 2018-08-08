ÖİB'den 4 ilde taşınmaz satışı

Muğla, Antalya, Bursa ve Ankara'da 5 taşınmaz özelleştirilecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Muğla'da 2, Antalya, Bursa ve Ankara'da 1'er taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.
İhaleler kapalı zarfta teklif alınarak ve pazarlık usulüyle yürütülecek. Komisyon gerekli görülürse pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla da ihaleleri sonuçlandırabilecek.
Söz konusu ihalelerde son teklif verme tarihi Muğla ve Antalya'daki taşınmazlar için 5 Eylül 2018, Bursa ve Ankara'daki taşınmazlar için 26 Eylül 2018 olarak belirlendi.
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