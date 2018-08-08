FİNANS

ÖİB'den 4 ilde taşınmaz satışı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

ÖİB'den 4 ilde taşınmaz satışı

Muğla, Antalya, Bursa ve Ankara'da 5 taşınmaz özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Muğla'da 2, Antalya, Bursa ve Ankara'da 1'er taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

İhaleler kapalı zarfta teklif alınarak ve pazarlık usulüyle yürütülecek. Komisyon gerekli görülürse pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla da ihaleleri sonuçlandırabilecek.

Söz konusu ihalelerde son teklif verme tarihi Muğla ve Antalya'daki taşınmazlar için 5 Eylül 2018, Bursa ve Ankara'daki taşınmazlar için 26 Eylül 2018 olarak belirlendi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştıİMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı
40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÖİB taşınmaz özelleştirmesi

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı

6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı

İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.