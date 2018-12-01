OİB'den girişim projelerine 300 bin lira ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması'nda dereceye giren 8 projenin sahiplerine toplam 300 bin lira ödül verildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre OİB, İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen, teknolojik girişimlerin sergilendiği Big Bang yarışmasında dereceye giren 8 projenin sahiplerini ödüllendirdi.

"Laska Energy" projesi 70 bin lira, "Ecomod" projesi 60 bin lira ve "BenzinLitre" projesi de 50 bin lira ödüle layık görüldü.

Laska Energy'nin "daha az atık daha çok enerji" sloganıyla geliştirdiği projede lastik gibi kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle yüksek kalitede değerli ham maddeler ve elektrik enerjisi elde ediliyor.

Modüler platforma sahip L6/L7e sınıfı elektrikli mini araç Ecomod da lojistik ve yiyecek-içecek hizmeti gibi ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak şasi ve güç aktarımı platformu ile birlikte birçok opsiyonel yapı parçası tasarlanarak geliştirildi.

BenzinLitre projesinde ise tüm akaryakıt istasyonlarının güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis içi imkanları listelenerek kullanıcıların tasarruf etmesi amaçlanıyor. Proje, araç sahiplerinin dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.