FİNANS

OİB'den girişim projelerine 300 bin lira ödül

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 13:17 | Son Güncelleme

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu: - "Büyük bir çalışma azmi ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu çabalarımız sonucunda, 4 yılda destek verdiğimiz girişim projeleri toplam 14,8 milyon lira yatırım alırken, şirketlerin değerlemesi toplam 106 milyon liraya ulaştı"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması'nda dereceye giren 8 projenin sahiplerine toplam 300 bin lira ödül verildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre OİB, İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen, teknolojik girişimlerin sergilendiği Big Bang yarışmasında dereceye giren 8 projenin sahiplerini ödüllendirdi.

"Laska Energy" projesi 70 bin lira, "Ecomod" projesi 60 bin lira ve "BenzinLitre" projesi de 50 bin lira ödüle layık görüldü.

Laska Energy'nin "daha az atık daha çok enerji" sloganıyla geliştirdiği projede lastik gibi kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle yüksek kalitede değerli ham maddeler ve elektrik enerjisi elde ediliyor.

Modüler platforma sahip L6/L7e sınıfı elektrikli mini araç Ecomod da lojistik ve yiyecek-içecek hizmeti gibi ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak şasi ve güç aktarımı platformu ile birlikte birçok opsiyonel yapı parçası tasarlanarak geliştirildi.

BenzinLitre projesinde ise tüm akaryakıt istasyonlarının güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis içi imkanları listelenerek kullanıcıların tasarruf etmesi amaçlanıyor. Proje, araç sahiplerinin dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.

Proje sahiplerine ödülleri OİB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Burhanoğlu ve Şerife Eren tarafından verildi.

Burhanoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olması vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Ömer Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 7 yıldır sürdürdüğümüz Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'nın da toplam 1 milyon 159 bin lira nakdi ödülünü proje sahipleriyle buluşturduk. OİB olarak projelerin sanayide hayat bulması ve yeni girişimciler yetiştirmek adına da son 4 yıldır İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. OİB desteğiyle İTÜ Çekirdek'te 4 yılda toplam 138 otomotiv girişimi ofis, mentorluk, network ve Ar-Ge desteği gibi olanaklardan yararlandı. Otomotivde 63 girişim prototipini İTÜ Çekirdek içinde geliştirirken, 91 girişim İTÜ Çekirdek'in atölye ve laboratuvar imkanlarından faydalandı. 10 girişim projesi yurt dışında 35 farklı firmayla iş geliştirme faaliyetinde yer alırken, 1 girişim de uluslararası Slush 2017 etkinliğinde bin 700'den fazla girişim arasında ilk 50'ye kalarak sunum gerçekleştirdi. OİB, girişimlerin Ar-Ge faaliyetleri için de 290 bin liradan fazla destek sağladı. Büyük bir çalışma azmi ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu çabalarımız sonucunda 4 yılda destek verdiğimiz girişim projeleri toplam 14,8 milyon lira yatırım alırken, şirketlerin değerlemesi toplam 106 milyon liraya ulaştı. Bu girişimler, toplam 18,8 milyon lira ciro gerçekleştirirken, 202 kişiye de istihdam sağladı."

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bursa Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

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