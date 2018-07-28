ÖİB'den İstanbul'da taşınmaz satışı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'daki 5 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un Şile ilçesindeki 5 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

Geçici teminat tutarları 200 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen Balibey ve Çayırbaşı mahallelerindeki taşınmazlar için son teklif verme süresi 10 Eylül olarak belirlendi.

