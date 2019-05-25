FİNANS

ÖİB'den taşınmaz satışı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

ÖİB'den taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki 5 taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Ankara ve İstanbul'da ikişer, Kocaeli'de ise bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın geçici teminat tutarı 150 bin lira olurken, Lodumu Mahallesi'ndeki taşınmazın geçici teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'un Büyükçekmece ve Kartal ilçelerinde satışa çıkarılan taşınmazların geçici teminat tutarları da sırasıyla 50 bin lira ve 30 bin lira oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki taşınmaz için geçici teminat tutarı ise 100 bin lira olarak belirlendi.

Bu ihaleler için istekliler tekliflerini 25 Haziran'a kadar verilebilecek.

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