ÖİB'den taşınmaz satışlarına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi 778 ada, 7 parseldeki taşınmazın 3 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fuat Sarı'ya, 1699 ada 6 parseldeki taşınmazın ise 1 milyon 450 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Eral Demirel'e satışı onaylandı.

