ÖİB'den taşınmaz satışlarına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Kütahya'daki bazı taşınmazların satışına onay verilmesi kararlaştırıldı.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'nde yer alan 11 taşınmazın, en yüksek teklifi verenlere satışı onaylandı.

