FİNANS

"OKA'nın hibe desteği 100 milyon liralık yatırımı tetikleyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Osman Varol: - "Projelere asgari yüzde 25 katkı sağlayacağımız değerlendirildiğinde toplam hibe tutarının dört katına yaklaşan miktarda yatırımı tetiklemiş olacağız. Bu finansman desteği sayesinde bölgeye yapılacak yatırımın 60 milyon ila 100 milyon lira arasında olacağını düşünüyorum"

ÇORUM (AA) - Amasya Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Varol, ajansın üç farklı hibe programıyla TR83 bölgesine 34 milyon lira hibe finansman desteği sağlayacağını belirterek "Projelere asgari yüzde 25 katkı sağlayacağımız değerlendirildiğinde toplam hibe tutarının dört katına yaklaşan miktarda yatırımı tetiklemiş olacağız. Bu finansman desteği sayesinde bölgeye yapılacak yatırımın 60 milyon ila 100 milyon lira arasında olacağını düşünüyorum." dedi.

Varol, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen OKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ajansın Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan oluşan TR83 bölgesine hizmet verdiğini belirtti.

Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik üç ayı hibe programının 17 Haziran'da yayınlandığını bildiren Varol, 21 milyon lira bütçeli Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı, 7 milyon lira bütçeli Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı ve 6 milyon lira bütçeli Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hibe çağrılarının toplam bütçesinin 34 milyon lira olduğunu anlattı.

Desteklenmeye değer bulunacak projelere 100 bin lira ila 2 milyon lira arasında finansal destek sağlanacağına işaret eden Varol, "34 milyon liralık kaynağı bölgemizin kalkınması için üç ayrı destek programında bölgemize tahsis etmiş olacağız. Projelere asgari yüzde 25 katkı sağlayacağımız değerlendirildiğinde toplam hibe tutarının dört katına yaklaşan miktarda yatırımı tetiklemiş olacağız. Bu finansman desteği sayesinde bölgeye yapılacak yatırımın 60 milyon ila 100 milyon lira arasında olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hibe programlarının başarılı şekilde uygulanması için illerde tanıtım toplantıları düzenlediklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"540 kişi bilgilendirme toplantılarına katıldı. Proje hazırlamak isteyen kurumlara da teknik destek sağladık. Projelerin ajansımıza sunulması için son tarih 9 Ağustos. 9 Ağustos'tan sonra değerlendirme süreci başlayacak. Projelerin azami ve asgari hibe limitleri belirli. Projelere ne kadar eş finansman sağlayacağımız önemli. Sunulacak projelerin kalitesi ve rehberliğimize uygunluğu, hangi oranlarda eş finansman desteği sağlayacağımızı belirleyecektir."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyorMB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
Bolu'da patates hasadı başladıBolu'da patates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasaya Valisi Osman Varol çorum hibe finansman Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Bolu'da patates hasadı başladı

Bolu'da patates hasadı başladı

BİST/Çetinkaya: Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak

BİST/Çetinkaya: Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

“Yatırımcılar altına dönüyor”

“Yatırımcılar altına dönüyor”

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.