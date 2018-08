"Oksijen tesisleri" bayram tatilinde günde 100 bin kişi ağırlayacak

- "Günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçi sayısını yakalarız"

Gürdil, şu anda 214 kilometrede faal olarak 11 tesiste hizmet verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tesislere normal dönemde günlük toplam 28 bin ile 35 bin arasında ziyaretçi girişimiz var. Bu rakamlar, bayram dönemlerinde neredeyse 2,5 katına, belki daha fazlasına da çıkabiliyor. Bir de güzel olan bir şey var. Bursa-İstanbul yolu üzerinde tecrübe edindiğimiz şey şu, bayramın her günü hareketli oluyor. Geçmişte bayrama gidişte ve dönüşte hareket olurdu. Biz de artık bu güzergah içinde her gün bayram hareketi olduğu için çok ciddi bir yoğunluk görüyoruz. Bu da bizi fevkalade memnun ediyor. Bayram tatilinde günlük 100 bin ziyaretçi sayısını yakalarız. Bu rakam bayram tatili olan 9 gün boyunca her gün devam edecek. Bu potansiyeli hem bölge halkından hem de yolun üzerindeki geçişlerden yakalıyoruz."

Son dönemde döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak ekonomide bir hareketlilik yaşandığını ancak buna rağmen bayram tatili dolayısıyla uçak ve otobüs biletlerinin satıldığını, yollarda yoğunluk olduğunu dile getiren Gürdil, ekonomideki canlılığın devam ettiğini vurguladı.