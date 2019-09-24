FİNANS

Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) gerçekleşen Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) toplantısında konuşan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Liverpool'daki birliğin dünyada pamuk ticaretini düzenleyen kuralları koymuş önemli bir borsa olduğunu ancak bu kuralların satıcılara göre düzenlenmiş olduğunu ifade ederek, "Liverpool'un kurallarını ben yetersiz buluyorum" dedi.

Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) gerçekleşen Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) toplantısında konuşan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Liverpool'daki birliğin dünyada pamuk ticaretini düzenleyen kuralları koymuş önemli bir borsa olduğunu ancak bu kuralların satıcılara göre düzenlenmiş olduğunu ifade ederek, "Liverpool'un kurallarını ben yetersiz buluyorum" dedi.
ICA Başkanı Bill Ballenden ve yönetimi, KMTSO Meclisi'nde toplanarak pamuk üreticisi ve pamukla iş yapan sanayicilerle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, 30- 40 sene öncesine kadar Türkiye'nin dünyaya pamuk ihraç eden ülke olduğunu ancak sanayinin gelişmesiyle pamuğun Türkiye'ye yetmemeye başladığını söyledi. Bu nedenle ABD ve Brezilya başta olmak üzere pamuk ithal eden ülke haline geldiklerini ifade eden Öksüz, şöyle devam etti:
"Liverpool borsası, dünyada pamuk ticaretini düzenleyen kuralları koymuş önemli bir borsa pamuk ticaretine yön veriyor. Bu bakımdan bu toplantıyı çok anlamlı buluyorum. Bu vesileyle burada biz sanayiciler pamuğu satın alanlar, satanlarla bir araya gelerek borsa yöneticilerimizle burada sorunlarımızı tartışıp, konuşacağız. Ben de pamuk tüketicisiyim, sanayiciyim. Tabi daha çok bu kurallar satıcılara göre düzenlenmiş bu ticari ortamda. Günümüzün şartları çok farklı. Eskiden pamukta kalite farkı bu kadar önemli değildi. Yaptığımız tekstil ürünleri bu kadar pamuk çeşitlerini gerektirmiyordu. Gittikçe daha ince numaralardan daha özel kumaşlar üretiyoruz. Dolayısıyla sanayicinin sorunlarının tamamını çözmekten aciz kaldı bu kurallar. Özellikle içimizde tek tip pamuk çalışan herhangi bir numarada tek tip pamuk çalışan müesseseler ihtiyacına göre pamuk gelmediği zaman birkaç sent fiyat farkı vermek onun işini asla çözmüyor. Belki her çeşit iplik kullanan tesisler başka tesislerde bu pamuğu kullanabilecek imkanı var birkaç sent indirimle ama birçok arkadaşımız değişik numaralarda uzmanlaşmış, bu pamuk geldiği zaman işler duruyor. Bu defa o pamuğa güvenerek başka pamuk satın almıyoruz ben de bunu çok yaşıyorum. Fiyatların düştüğü bir ortamda bu defa istediğiniz pamuk gelmezse sanayici burada perişan oluyor anında bir şeyler bulmaya çalışıyor ve ürün kalitesini çok etkiliyor. Buna karşı Liverpool'un kurallarını ben yetersiz buluyorum. İkincisi, zamanında pamuğun gelmemesi alıcıyı bir noktada perişan ediyor ve bunu da zaman zaman yaşıyoruz."
BİRLİĞİN, BU ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE ÖNEMLİ KATKILARI VAR
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ise Kahramanmaraş'ın tekstilin ana hammaddesi olan pamuğun tüketiminde ve iplik üretiminde büyük ölçüde pay sahibi olduğunu ve artık fason üretimden moda üreten bir kent haline geldiğini belirtti. Pamuk ticaretinin geliştirilmesi, standartların yükseltilmesi, ürün kalitesinin güçlendirilmesi ve tekstil sektörünün ihtiyacını tam olarak karşılamasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Zabun, "Bu anlamda, Liverpool merkezli 175 yıldır küresel pamuk ticaretini korumak ve desteklemek adına çok başarılı işlere imza atmış olan Uluslararası Pamuk Birliği'nin bu alanda faaliyet gösteren şirketlere çok önemli katkıları var. Bu itibarla, bugün aramızda bulunan Uluslararası Pamuk Birliği'nin değerli başkanı Bill Ballenden başta olmak üzere tüm yöneticilerini özellikle tebrik etmek istiyorum."
BALLENDEN: HAKLARINIZI ÇOK İYİ BİLMELİSİNİZ
Daha sonra ICA Başkanı Bill Ballenden, birliğin kurallarını anlattı. Birliğin kurallarında detaylı bilgiler veren Ballenden, "Haklarınızın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmezseniz, haklarınızı bilemezseniz bu hakları almak için, elde etmek için çok fazla şansınız olmayabilir" dedi.
Konuşmaların ardından Bill Ballenden, katılımcıların sorularını yanıtladı.

FOTOĞRAFLI

Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorumÖksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorumÖksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorumÖksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımıİzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı
İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz varİncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

Koç Üniversitesi’nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu

Koç Üniversitesi’nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.