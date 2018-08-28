FİNANS

Okul alışverişleri bayramda 'cep'ten yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

E-TİCARET sitesi Morhipo.com’un verilerine göre bayram tatili boyunca alışveriş için mobil uygulamaları tercih eden tüketiciler en fazla sırt çantası ve ayakkabı aldı.

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET sitesi Morhipo.com’un verilerine göre bayram tatili boyunca alışveriş için mobil uygulamaları tercih eden tüketiciler en fazla sırt çantası ve ayakkabı aldı. Verilere göre bayram boyunca mobil uygulamadan yapılan alışverişlerin ciro içindeki payı yüzde 41 oranında arttı.

Bayram boyunca yapılan alışverişleri değerlendiren Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Bayram dönemini kapsayan bir haftalık verilere baktığımızda, alışveriş tercihinin mobil uygulamaya kaydığını gözlemliyoruz. Kullanıcılarımız, tatil zamanında mobilin kolaylığını ve hızını tercih ediyor. En fazla talep gören ürünleri incelediğimizde ise, çocuk kategorisindeki alışverişin arttığını görüyoruz. Yeni okul döneminin yaklaşmasıyla birlikte, aileler çok sayıda seçenek ve uygun fiyatlardan yararlanmak için internet alışverişini tercih ediyor. Okul ihtiyaçlarını tatil döneminde cep telefonlarından karşılayan kullanıcılarımız en fazla sırt çantası ve ayakkabı ürünlerine talep gösterdi” dedi.

Sipariş verilen şehirlerin sıralamasına bakıldığında ise mobil uygulamadan en fazla okul alışverişi yapanların İstanbul'dan olduğu görüldü. Bayram döneminde mobil uygulama kullanımı yüzde 27 oranında artan İstanbul’u, yüzde 9 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa ve yüzde 3 ile Antalya takip etti.

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