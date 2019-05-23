Okul Dışarıda Günü'nde çocuklar eğlenerek öğrendi

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada 2012 yılından bu yana 6 milyon çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü, Türkiye’de Aktif Yaşam Derneği tarafından bu yıl ikinci kez hayata geçirildi.

Aktif Yaşam Derneği tarafından OMO'nun desteğiyle gerçekleştirilen Okul Dışarıda Günü, açık havada oyunla öğrenmenin önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Okul Dışarıda Günü kapsamında bu yıl ilk kez çocuklara dışarı çıktıklarında oynayabilecekleri daha temiz alanlar sunulması için "çevre bilinci", "geri dönüşüm ve yeniden kullanım" başlıkları da işleniyor.

Çocukların gelişiminde keşfetmenin ve deneyimlemenin önemine dikkati çeken OMO, Okul Dışarıda Günü'nü dünya çapında destekliyor.

Tüm dünyada çocukların açık havada geçirdikleri zamanın giderek azalmasından yola çıkarak hayata geçirilen Okul Dışarıda Günü, açık havada oyunla keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerileri ve yaratıcılıklarının gelişimi için önemli olduğunu vurguluyor.

Okul Dışarıda Günü, bu yıl hem çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmeleri hem de dışarıda keşfederek öğrenebilecekleri alanların çevresel temizliği konusuna dikkati çekiyor. Bu anlamda proje ile ulaşılan yetişkinler ve çocukların, çevre konusundaki bilincine destek sağlanması hedefleniyor.