FİNANS

Okul Dışarıda Günü'nde çocuklar eğlenerek öğrendi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Okul Dışarıda Günü, Beşiktaş'taki 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu'nda gerçekleştirildi - Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter: - "Günümüzde çocuklar, zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçiriyor"

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada 2012 yılından bu yana 6 milyon çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü, Türkiye’de Aktif Yaşam Derneği tarafından bu yıl ikinci kez hayata geçirildi.

Aktif Yaşam Derneği tarafından OMO'nun desteğiyle gerçekleştirilen Okul Dışarıda Günü, açık havada oyunla öğrenmenin önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Okul Dışarıda Günü kapsamında bu yıl ilk kez çocuklara dışarı çıktıklarında oynayabilecekleri daha temiz alanlar sunulması için "çevre bilinci", "geri dönüşüm ve yeniden kullanım" başlıkları da işleniyor.

Çocukların gelişiminde keşfetmenin ve deneyimlemenin önemine dikkati çeken OMO, Okul Dışarıda Günü'nü dünya çapında destekliyor.

Tüm dünyada çocukların açık havada geçirdikleri zamanın giderek azalmasından yola çıkarak hayata geçirilen Okul Dışarıda Günü, açık havada oyunla keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerileri ve yaratıcılıklarının gelişimi için önemli olduğunu vurguluyor.

Okul Dışarıda Günü, bu yıl hem çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmeleri hem de dışarıda keşfederek öğrenebilecekleri alanların çevresel temizliği konusuna dikkati çekiyor. Bu anlamda proje ile ulaşılan yetişkinler ve çocukların, çevre konusundaki bilincine destek sağlanması hedefleniyor.

Güne katılan tüm okullara sunulan dijital rehberde, "atık ayrıştırma", "geri dönüşüm ve yeniden kullanım" gibi başlıklara da yer veriliyor.

- "Sınıfta ve açık havada deneyimleyerek öğrenmenin birbirini tamamladığına inanıyoruz"

Beşiktaş'taki 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu'nda gerçekleştirilen Okul Dışarıda Günü'nde çocuklar eğlenerek öğrendi.

Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, etkinlikte yaptığı konuşmada, günümüzde çocukların, zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Okul Dışarıda Günü'ne Türkiye'den rekor sayıda bir katılım oldu. 4 bin okuldan 500 bine yakın çocuk, açık havada öğrenmenin keyfini yaşadı. 2019'da da bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Tüm dünyadan gerçekleştirilen 1,2 milyon öğrenci kaydının neredeyse 400 bininin Türkiye'den olması hedefimizi gerçekleştireceğimizi şimdiden ortaya koyuyor. Sınıfta ve açık havada deneyimleyerek öğrenmenin birbirini tamamladığına inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Aktif Yaşam Derneği OMO

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