"Okul Gıdası" için düzenleme talebi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle de Okul Gıdası logosunun kullanımına ilişkin hususlar belirlendi. Buna göre, logo uygulaması 16 Eylül'de başlayacak.

Buna göre, "Okul Gıdası" logosu uygulaması, okul çağındaki çocukların bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olması, güvenilir, yeterli ve dengeli beslenmeleri amacıyla başlatılacak. Uygulamayla farkındalığı artırılan çocukların bilinçli seçimlere yönlenerek bunu davranış haline getirmeleri amaçlanıyor.

Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer alması kararlaştırılmıştı.

- Logo, hazır ambalajlı gıdalara konulacak

Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapı, en geniş yüzeyi 80 santimetre kareden büyük ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, en geniş yüzeyi 25-80 santimetre kare ambalajlarda veya kaplarda 2 santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetre kareden küçük ambalajlarda veya kaplarda 1,5 santimetre olarak uygulanacak.

Logoda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zeminle kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak. Logo, sadece hazır ambalajlı gıdalara konulacak ve düzenleme, okulların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanelerde sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdaları kapsamayacak.

Etiketinde Okul Gıdası logosu bulunacak gıdalar ise Milli Eğitim Bakanlığının bu yöndeki genelgesi çerçevesinde Okul Sağlığı Bilim Kurulu kararına göre belirleniyor. Eğitim kurumlarında satışı uygun

olmayan gıda ve içecekler için logo kullanılamayacak.

Okul Gıdası logosu bulunan gıdalar, okullardaki kantin, büfe ve kafeteryalar dışındaki herhangi bir satış noktasında satılamayacak.