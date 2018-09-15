Okul kantinlerine yoğun denetim geliyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde okul kantinlerine yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayanlara toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, yeni dönemde de denetimlerin yoğun bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, 2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim-öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin her sömestirde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini söyledi.

Pakdemirli, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi ve yazın faaliyet gösteren kantinlere yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayan 261 kantine toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını ifade ederek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde de Bakanlık personelimiz Türkiye'nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.