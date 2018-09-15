FİNANS

Okul kantinlerine yoğun denetim geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde faaliyet gösteren kantinlere yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata uygun olmayan 261 kantine toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandı" - "Yeni dönemde de bakanlık personelimiz Türkiye'nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde okul kantinlerine yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayanlara toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, yeni dönemde de denetimlerin yoğun bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, 2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim-öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin her sömestirde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini söyledi.

Pakdemirli, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi ve yazın faaliyet gösteren kantinlere yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayan 261 kantine toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını ifade ederek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde de Bakanlık personelimiz Türkiye'nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı personeliyle ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik ilk eğitimlerin 2013 yılında 81 ilde Bakanlığın koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla verildiğini dile getiren Pakdemirli, söz konusu eğitimlerin halen devam ettiğini, 26 bin 598’i Milli Eğitim Bakanlığına bağlı gıda işletmelerinde çalışan personel ve 18 bin 431'i Milli Eğitim Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 45 bin 29 kişiye eğitim verildiğini anlattı.

- Kantinlerde üç koldan denetim

Pakdemirli, okul kantinlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca da denetim yapıldığını, okul ve kurumlarda bulunan kantin, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi yerlerde gıdaların satışı ve hijyen yönünden üç koldan yapılan denetimlerin daha etkin hale getirilmesi ve iş kaybının azaltılması için taşrada iş birliği yapıldığını söyledi.

Okul ve Kurumlardaki Yemekhane,
kantin, Kafeterya, Büfe, Çay Ocağı
gibi Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimine İlişkin
Uygulama Kılavuzu'na göre, öğrenci, kursiyer ve çalışanlara, sağlıklı beslenme ortamları yaratılması, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesiyle doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

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okul kantinleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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