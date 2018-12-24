“Okul Liderliği Sertifika Programı” başlıyor

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Okul yöneticileri ve yönetici adayları için geliştirilen, Okul Liderliği Sertifika Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle, 11 Ocak 2019’da başlıyor.

Okul Liderliği Sertifika Programı, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, sınıf içinde etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Karaköy Minerva Palas’ta ve Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenecek eğitim programı, yöneticilerin 21. yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Eğitimlerde, etkin bir eğitim lideri olmak için; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak.

Katılımcılara, kaynakların yönetiminden değişim yönetimine, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim ve yaratıcı problem çözme gibi konulara kadar pek çok başlıkta temel yeterliliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Farklı alanlarda uzman yedi eğitmenin dört modül üzerinden sürdüreceği programa, eğitim kurumlarının genel müdürleri ve yardımcıları, okul müdürleri ve yardımcıları katılabilecek. (Fotoğraflı)

