Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri belirlendi

Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için 58 kuruş-1,2 lira, hacim ölçekleri için 1 lira-39,5 lira, kütle ölçüleri için 1,9-74,2 lira olarak uygulanacak. Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 587,1 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 262,6 liraya kadar çıkarken, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 256,5 lira ile 427,5 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri (aks kantarları) için söz konusu ücret 287,4 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 18,3 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 12,9 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletleri için söz konusu ücret 2 kilograma kadar olanlarda 10 lira, 2 kilogramdan fazla olanlarda ise 15,1 lira olarak uygulanacak.