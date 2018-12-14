FİNANS

Ölçüm değerleri elektronik ortamda aktarılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

Baz istasyonlarının sahadaki ölçüm değerleri, artık otomatik olarak Ölçüm Takip Sistemi'ne girilecek

Baz istasyonlarının sahadaki ölçüm değerleri, artık kağıt üzerinde rapor edilmek yerine otomatik olarak Ölçüm Takip Sistemi'ne girilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkedeki elektronik haberleşme cihazlarının hangi limit değerlere göre kurulacağını belirleyen yönetmelikle, baz istasyonlarının limit değerleri ile elektromanyetik alan şiddeti ölçüm işini yapmak isteyen personelin taşıması gereken nitelikler düzenlendi.

Buna göre, BTK tarafından baz istasyonları ölçümlerini otomatik olarak yapmaya imkan sağlayan Ölçüm Takip Sistemi'nin geliştirilmesiyle bundan sonra kağıt üzerinden ölçüm raporu gönderme uygulaması sona erdirildi.

Sahadan ölçülen değerlerin otomatik ve hızlı bir şekilde merkezi veri tabanına yazılması esasına göre düzenleme yapılırken, saha personelinin eğitim şartları da güncellendi.

Bu kapsamda, baz istasyonlarının ölçümlerini elektrik, elektronik, haberleşme gibi sadece belli bölümlerden mezun olan kişiler yapabilecek. Söz konusu kişilerin, katıldığı teknik, teorik, mevzuat ve Ölçüm Takip Sistemi'ne dair eğitimlerin ardından yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda ayrı ayrı başarılı olması gerekecek.

Düzenleme, "10 kHz-60 GHz" frekans bandı yerine, artık "10 kHz-94 GHz" bandında sabit olarak kurulup çalıştırılan cihazlar ile bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil cihazları kapsıyor.

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