FİNANS

Olimpiyat adayı çocuklar CNR Sports Week'de seçiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin öğrenci taraması, CNR Sports Week Festivali'nde yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Öğrenci Taraması, CNR Sports Week İstanbul Festivali’nde devam ediyor.

CNR Holding'den yapılan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell'in ana sponsorluğu ile hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Öğrenci Taraması, CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen CNR Sports Week İstanbul Festivali'nde devam ediyor.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı atılımı olarak değerlendirilen proje ile Türkiye'nin tüm spor dallarında fizyolojik ve fiziksel normları ortaya çıkarılarak spora yatkınlığı olan öğrencilerin üst düzey performans sporcusu olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Proje, çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençleri spor dalına yönlendirmek ve yetenekli çocukların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

CNR Sports Week Festivali kapsamında, 16 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile her yıl ilkokul 3. sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenciye sportif yetenek taraması test ve ölçümleri yapılıyor.

Proje sayesinde, başta olimpiyat oyunları olmak üzere uluslararası spor etkinliklerinde Türkiye’yi başarı ile temsil edecek sporcular yetişecek.

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- 100’den fazla etkinlik

Festivalde, yüzden fazla spor etkinliği, ana sahne ve fuar alanının her yerinde sporseverlerle buluşuyor. Sağlıklı yaşam, gıda takviyesi ve fitness ekipmanlarının yanı sıra fitness ve zumba gibi 100’ün üzerinde etkinlik de düzenleniyor.

Tüm dünyada çığ gibi büyüyen Strongman (Güçlü Adam) yarışması, Türkiye'de ilk kez CNR Sports Week’de düzenleniyor. 215 kilogramlık özel mekanizmalarla yürümeye çalışan yarışmacılardan finale kalan 10’u, festivalin son günü otomobil kaldırmayı deneyecek.

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CNR Expo

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