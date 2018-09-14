Olimpiyat adayı çocuklar CNR Sports Week'de seçiliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Öğrenci Taraması, CNR Sports Week İstanbul Festivali’nde devam ediyor.

CNR Holding'den yapılan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell'in ana sponsorluğu ile hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Öğrenci Taraması, CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen CNR Sports Week İstanbul Festivali'nde devam ediyor.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı atılımı olarak değerlendirilen proje ile Türkiye'nin tüm spor dallarında fizyolojik ve fiziksel normları ortaya çıkarılarak spora yatkınlığı olan öğrencilerin üst düzey performans sporcusu olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Proje, çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençleri spor dalına yönlendirmek ve yetenekli çocukların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamayı hedefliyor.