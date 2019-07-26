FİNANS

Olimpiyat öğrencilerine mentorluk desteği

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

TÜBİTAK, Türkiye'yi uluslararası bilim olimpiyatlarında başarıyla temsil eden öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sunmak için mentorluk desteği verecek - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen bursiyerler ve bilim olimpiyatları öğrencileri, Mentorluk Desteği Programı'na 22 Ağustos'a kadar başvurabilecek

DİLARA ZENGİN - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen bursiyerler ve bilim olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak için Mentorluk Desteği Programı çağrısında bulundu.

Türkiye, 1978'den bu yana katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında son yıllarda önemli başarılar elde ediyor. Geçen yıl tüm uluslararası olimpiyat alanlarında altın madalyayla dönen öğrenciler, bu yıl da yeni başarılara imza attı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öğrencilerin başarılarına kayıtsız kalmayan TÜBİTAK, burs desteğinin yanı sıra öğrenciler için mentorluk desteğini de hayata geçirme kararı aldı.

Bu kapsamda TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen bursiyerler ve bilim olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla Mentorluk Desteği Programı çağrısında bulundu.

Program çerçevesinde bursiyer ve bilim olimpiyatları öğrencilerine kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri için mentorluk desteği verilecek.

- Akranlar da mentorluk yapacak

Başarılı öğrenciler, konusunda uzman akademisyen ve özel sektör çalışanlarıyla düzenli olarak bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanacak, geleceğe yönelik kariyer geliştirme, eğitim, motivasyon, performans değerlendirme gibi konularda önemli kazanımlar elde edebilecek.

Sağlanacak akademik mentorluk desteğinin yanı sıra bilim olimpiyatlarına devam eden öğrencilerin olimpiyat sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve çalışmalarına ivme kazandırmak için geçmiş yıllarda olimpiyatlarda başarı göstermiş akranları tarafından akran mentorluk hizmeti de sunulacak.

Bilim Olimpiyatları Programı Birinci Aşama Sınavı'nda başarılı olanlar ve Lisans Burs Programı kapsamında bursiyer seçilerek desteklenen öğrenciler, Mentorluk Desteği Programı'na 22 Ağustos'a kadar başvurabilecek. Başvurular, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Uluslararası olimpiyatlarda uzun yıllar Türkiye'yi temsil eden öğrenciler bugüne kadar toplam 123 altın, 319 gümüş ve 379 bronz madalya aldı.

Başarılarına her geçen yıl yenisini ekleyen öğrenciler, bu yıl düzenlenen matematik, biyoloji ve fizik olimpiyatlarında ise 9 altın, 11 gümüş, 11 bronz madalya ve 3 mansiyon derecesi elde etti.

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Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Mentorluk Desteği Programı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

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