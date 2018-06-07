FİNANS

Ölüm istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 425 bin 781 oldu - Geçen yıl hayatını kaybedenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu - Bebek ölüm hızı, 2016'da binde 9,9 iken 2017'de binde 9,2'ye geriledi

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 425 bin 781 oldu. 2017'de yaşamını yitirenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 oldu.

Geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 arttı ve 425 bin 781 olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Bir önceki yıl bebek ölüm sayısı 13 bin 6 iken, 2017 yılında 11 bin 849 olarak kayıtlara geçti. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2'ye geriledi.

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bu hızın en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Kilis'i binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2016 yılında yüzde 64,7 iken 2017 yılında yüzde 64,4 oldu. Ölen bebeklerin yüzde 13,2'sinin ilk gün, yüzde 29,6'sının 1-6 günlükken, yüzde 21,6'sının ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerin yüzde 64,4'ü bir ayını, yüzde 87,7'si ise 5 ayını tamamlayamadan hayatını kaybetti. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 23,3 oldu.

Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı, 2016 yılında binde 12,1 iken 2017 yılında binde 11,2 oldu.

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı ise 2017 yılında yüzde 3,9 azalarak 3 bin 69 oldu. İntihar edenlerin yüzde 77,2'sini erkekler, yüzde 22,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2016 yılında yüz binde 4,03 iken 2017 yılında yüz binde 3,82'ye geriledi. Diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
BTSO 129'uncu yaşını kutluyorBTSO 129'uncu yaşını kutluyor
'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölüm istatistikleri TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.