Ölüm istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 425 bin 781 oldu. 2017'de yaşamını yitirenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 oldu.
Geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 arttı ve 425 bin 781 olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Bir önceki yıl bebek ölüm sayısı 13 bin 6 iken, 2017 yılında 11 bin 849 olarak kayıtlara geçti. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2'ye geriledi.
Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bu hızın en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Kilis'i binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.
Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2016 yılında yüzde 64,7 iken 2017 yılında yüzde 64,4 oldu. Ölen bebeklerin yüzde 13,2'sinin ilk gün, yüzde 29,6'sının 1-6 günlükken, yüzde 21,6'sının ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerin yüzde 64,4'ü bir ayını, yüzde 87,7'si ise 5 ayını tamamlayamadan hayatını kaybetti. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 23,3 oldu.
Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı, 2016 yılında binde 12,1 iken 2017 yılında binde 11,2 oldu.
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı ise 2017 yılında yüzde 3,9 azalarak 3 bin 69 oldu. İntihar edenlerin yüzde 77,2'sini erkekler, yüzde 22,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2016 yılında yüz binde 4,03 iken 2017 yılında yüz binde 3,82'ye geriledi. Diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.
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