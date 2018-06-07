Ölüm istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 425 bin 781 oldu. 2017'de yaşamını yitirenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 oldu.

Geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 arttı ve 425 bin 781 olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Bir önceki yıl bebek ölüm sayısı 13 bin 6 iken, 2017 yılında 11 bin 849 olarak kayıtlara geçti. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2'ye geriledi.

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bu hızın en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Kilis'i binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.