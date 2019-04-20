"Ölümlü trafik kazaları azaldı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre meydana gelen kaza sayısı aynı kalırken ölüm oranının yüzde 42 azaldığını açıkladı.

Palandöken yazılı açıklamasında, kaza ve buna bağlı ölümlerin azaltılmasında yol, araç kalitesinin önemli bir etken olduğuna dikkati çekti.

Trafik kazalarının ve yoğunluğunun önlenmesi için toplu taşımanın yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre meydana gelen kaza sayısı neredeyse aynı kalırken görülen ölüm sayısı yüzde 42 azaldı. Söz konusu dönemde tek araçlı kaza sayısında yüzde 184 artış yaşanırken, çok araçlı kaza sayısında ise yüzde 85 azalma meydana geldiği görüldü. Kazaları ve ölüm-yaralanma gibi durumları en aza indirmek için trafikte daha dikkatli olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bu yılın ilk çeyreğinde en fazla hasarlı kazanın Ankara'da yaşandığını belirterek, bu kategoride en az kazanın Bayburt’ta meydana geldiğini aktardı.

