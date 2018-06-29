Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da karpuz hasadına başlayan üretici, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurlu havalar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Havaların serin olması nedeniyle karpuz tüketiminin azaldığından da yakınan çiftçiler, ürünün kilo fiyatının, maliyeti olan 40 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti.

Manisa'da karpuz hasadı, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı yaklaşık 20 gün önce başladı. Hasadın erken başlamasından dolayı yüksek fiyat beklentisi içine giren karpuz üreticileri, havaların serin gitmesi nedeniyle tüketimin azaltmasıyla üzüldü.

'MAHSULLER ELİMİZDE KALDI'

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde karpuz yetiştiren çiftçiler, ürünü satamamaktan şikayet etti. Çiftçilerden Yasin Doğan, bu yıl havaların yağmurlu olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl hasat erken başladı. Hava şartlarından dolayı karpuz erken çıkınca pazarlama yapamadık. Tüketici ne yazık ki karpuz almıyor. Karpuzun kilosu 40 kuruştan satılıyor. Mahsul elimizde kaldı. Yağmurdan, doludan dolayı da zarar gören karpuzlarımız da var. Sel nedeniyle bazı bölgelerde karpuzlar tarlanın dışına kadar sürüklendi. Selden zarar gören karpuzların 1 römorkunu 250 liradan verdik. Üretici karpuzun olgunlaşmasından dolayı toplamak zorunda kaldı, ancak topladığı da elinde kalıyor" diye konuştu.