FİNANS

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

MANİSA'da karpuz hasadına başlayan üretici, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurlu havalar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da karpuz hasadına başlayan üretici, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurlu havalar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Havaların serin olması nedeniyle karpuz tüketiminin azaldığından da yakınan çiftçiler, ürünün kilo fiyatının, maliyeti olan 40 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti.

Manisa'da karpuz hasadı, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı yaklaşık 20 gün önce başladı. Hasadın erken başlamasından dolayı yüksek fiyat beklentisi içine giren karpuz üreticileri, havaların serin gitmesi nedeniyle tüketimin azaltmasıyla üzüldü.

'MAHSULLER ELİMİZDE KALDI'

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde karpuz yetiştiren çiftçiler, ürünü satamamaktan şikayet etti. Çiftçilerden Yasin Doğan, bu yıl havaların yağmurlu olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl hasat erken başladı. Hava şartlarından dolayı karpuz erken çıkınca pazarlama yapamadık. Tüketici ne yazık ki karpuz almıyor. Karpuzun kilosu 40 kuruştan satılıyor. Mahsul elimizde kaldı. Yağmurdan, doludan dolayı da zarar gören karpuzlarımız da var. Sel nedeniyle bazı bölgelerde karpuzlar tarlanın dışına kadar sürüklendi. Selden zarar gören karpuzların 1 römorkunu 250 liradan verdik. Üretici karpuzun olgunlaşmasından dolayı toplamak zorunda kaldı, ancak topladığı da elinde kalıyor" diye konuştu.

'HAZİRAN YAĞMURLARI BİZİ MAHVETTİ'

Kavunda da erken hasat yapıldığını ifade eden Yasin Doğan, tarladan kavunun kilosunun 1 lira 60 kuruşa verildiğini, ancak satmakta zorlandıklarını dile getirdi. Doğan, "Şu anda havaların serin olmasından dolayı kavunlarda renk yok. Tadı da biraz zayıf. Hava sıcak gitseydi mahsuller daha kaliteli olurdu. Haziran yağmurları bizi mahvetti" dedi.

ÜRÜNLER ERKEN OLGUNLAŞTI, SERİN HAVALAR VURDU

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı ürünlerin daha erken olgunlaştığını söyledi. Ziyan, "Bu yıl kavun ve karpuz üreticilerin beklentileri yüksekti. Fakat olumsuz hava şartları, mevsim normallerin üstünde yağış, kavun ve karpuz tüketicilerin bu ürünleri daha az tercih etmesine, daha az satın almasına neden oldu. Bu da kaliteli ürünümüzün pazarlarda daha yavaş satılmasına neden olup, fiyatları indirdi. Dekar başına üretim bu yıl daha azdı. Çiftçi de bu yıl daha fazla kazanç bekliyordu. Çok kaliteli, lezzetli karpuzlarda çiftçi hakkını alamıyor. Çiftçi karpuzun kilosunu 50 kuruşa satmakta zorlanıyor. Karpuzun üreticiye maliyeti zaten 40 kuruş. Biz en azından kilosunun 70 kuruşa satılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ile fiyatların da yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Hava şartların fiyatı etkilemesinden dolayı sıkıntı yaşandığını kaydeden Erdal Ziyan, "Geçen yıl karpuzdan para kazanan çiftçi aynı beklenti içindeydi. Şimdi masrafını kurtarmaya çalışıyor. Geçen yıl 60- 70 kuruştan satılmıştı. Şimdi 40 kuruşlara gerilemesi çiftçiyi üzüyor" dedi.

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurduOlumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Diğer Haberler
Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.