FİNANS

"Ölümsüzlük meyvesi" hünnap Malatya'ya uyum sağladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnabın Malatya'daki deneme ekimlerinde başarılı sonuç alındı - Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından 3 yıldır yürütülen çalışmalarda uyum sağladığı belirlenen meyvenin bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor - Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan: - "Çiftçilerin hünnap ile kendilerine yeni bir meyve pazarı oluşturacağını tahmin ediyorum" - "Gelecek yıl aşılama yapacağız, en erken 2020'de fidan elde edebiliriz"

ORHAN YOLDAŞ - Doğal olarak üretilen ve birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnabın Malatya'daki deneme ekimlerinde başarıya ulaşılırken, meyvenin bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan ve 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, zirai don, çil hastalığı veya yüksek rekolte gibi nedenlerle istedikleri geliri elde edemeyen çiftçilerin kayısının yanında ekonomik değeri yüksek meyveler yetiştirilebilmesi için hünnap ile ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 yıl yürütülen çalışmalarda iklim ve toprak yapısına uyum sağladığı belirlenen meyvenin bölgede yaygınlaştırılması için çalışma yapılacak.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, hünnabın uyumu konusunda yaptıkları uzun süreli çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Enstitünün Battalgazi ilçesindeki kampüsünden 3 yıl önce deneme amaçlı hünnap diktiklerini hatırlatan Erdoğan, meyvenin kurutmalık ve sofralık olmak üzere 2 türünü denediklerini ifade etti.

Hünnabın aslında bir orman bitkisi olduğunu anlatan Erdoğan, Çin'de hünnabın sofralık ve kurutmalık çeşitlerinin üretildiğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'de Amasya ve Tokat yöresinde hünnabın üretildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hünnap erken meyveye yatıyor, fazla budama istemiyor. Sadece şekil budaması isteyen bir meyve türü. Lezzetli ve gevrek meyveleri var. Sofralık ve kurutmalık olarak tüketiliyor. Çin ve Kore'de geleneksel tıpta da kullanılıyor. Deneme ekiminde hünnabın uyum sağladığını gördük. Meyvenin bölgemizde yaygınlaşacağını ümit ediyorum. Ağaç ikinci yılda meyve vermeye başladı, bu güzel bir özellik. Hünnap soğuklardan da etkilenmedi. Çiftçilerin hünnap ile kendilerine yeni bir meyve pazarı oluşturacağını tahmin ediyorum."

- "Gelecek yıl aşılama yapacağız"

Erdoğan, deneme ekimini 3 dekarlık bir alana yaptıklarını ve hünnap fidanı üretmek için çalışmalara başladıklarını aktararak, "Gelecek yıl aşılama yapacağız, en erken 2020'de fidan elde edebiliriz. Birim alana çok dikimi yapılabilir, bir dekara 35 fidan dikilebilir. Soğuktan etkilenmiyor, verimi yüksek ve aşırı su ihtiyacı yok. Hünnap aslında orman bitkisi Türkiye'de kapama bahçe olarak yaygın değil. Ayrıca bölgemizde ağaca zarar verecek herhangi bir hastalık ve zararlı görülmedi. Ağacı ve meyveyi korumak için ilaç kullanmadık. " diye konuştu.

- "Soğuklara dayanıklı bir meyve ağacı"

Yaklaşık 3 yaşındaki ağaçlardan 15 kilograma kadar ürün alınabildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğrendiğimiz kadarıyla üretici kilogramını 15 liradan satıyor. Bu çok güzel bir rakam. Hünnap nisan ayında çiçek açıyor. Geçen yıl meydana gelen don olaylarında meyvede herhangi bir zarar yaşanmadı. Soğuklara dayanıklı bir meyve ağacı. Burası ilkbahar geç donlarının sık yaşandığı bir yer olmasına rağmen meyve zarar görmedi. Enstitüde hünnap fidanı üretmek için çalışmalar yapacağız."

- Hünnap, "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor

Anavatanı olan Çin'de 4 bin yıldan beri yetiştirilen ve "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnabın 56 cins ve 900 türü bulunuyor.

Anadolu'nun yanı sıra Rusya, Hindistan, Ortadoğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yetiştirilen hünnap, yüksek C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, mineraller ile organik ve inorganik madde içeriği barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Erdoğan hünnap Kayısı Araştırma Enstitüsü Malatya

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