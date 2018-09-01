Omega-3 ile çocuklar daha başarılı

İSTANBUL (AA) - Aksuvital Ar-Ge Merkezi Bitki Uzmanı Yeliz Yaman, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların kanlarında genellikle düşük seviyelerde Omega-3 yağ asitlerinin bulunduğunu belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, Omega-3'ün, çocukların normal büyüme ve sağlıklı metabolizmaları için gerekli olduğunu, uskumru, hamsi, ton balığı gibi balık ve deniz ürününde bolca Omega-3 bulunduğunu kaydetti.
Yaman, çocukların doğru miktarda Omega-3 almasını sağlamak için bu gıdaların düzenli tüketilmesinin gerekli olduğunu belirtti.
Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Omega-3 yağlarının eksikliği, zayıf bir bağışıklık sistemine neden olabilir. Omega-3'ler büyüyen çocukların bilişsel ve davranışsal işlevlerini geliştirmeleri için çok önemlidir. Bunun sebebi beyin dokusunun önemli bileşenlerinden birinin yağlar olması ve Omega-3 alımının beyin gelişimini direkt olarak olumlu yönde etkilemesi söylenebilir. Gelişme çağında temel besinlere takviye olarak kullanılan Omega-3'ün, çocuklar üzerindeki etkisi klinik araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Bir araştırmaya göre Omega-3 ile zenginleştirilmiş veya güçlendirilmiş gıdalarla beslenen çocuklar el-göz koordinasyonu, sosyal becerileri, dikkat eksikliği ve gelişim testlerinde (IQ testi gibi) daha iyi performans göstermiştir. Kanında yüksek Omega-3 yağ asitleri seviyesine sahip çocukların daha iyi konsantrasyona sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çocuğunuzun zihinsel gelişimi için Omega-3 yağ asitleri içeren gıda takviyeleri tüketmesi ve gıda takviyelerini yüksek kalite standartlarında üretim yapan firmalardan almanız önem göstermektedir."
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