FİNANS

"Omuz ağrıları başka hastalıkların habercisi olabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil: - "Omuz ağrıları başka hastalıkların habercisi olabilir. Omzun kendi içinden kaynaklanabilecek birtakım ağrılı sorunları varken, aynı zamanda boyun sorunları da kendini omuzda gösterebilir. Yine romatizmal eklem hastalıklarında da omuzda ağrı görebiliyoruz" - "Erişkin yaş grubunda akciğerle ilgili, göğüs kafesinin içindeki organlarla ilgili, metabolik sendromlar dediğimiz birtakım hastalıklar da omuzda ağrı yapabiliyor. Sol omuz ağrısı, yine erişkin yaş grubunda kalple ilgili sorunlara işaret edebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil, omuz ağrılarının başka hastalıkların habercisi olabileceğini belirterek, "Omzun kendi içinden kaynaklanabilecek birtakım ağrılı sorunları varken, aynı zamanda boyun sorunları da kendini omuzda gösterebilir. Yine romatizmal eklem hastalıklarında da omuzda ağrı görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, omuz ağrılarının, sadece omuz bölgesiyle açıklanamadığı, boyun sorunları, eklem hastalıkları, hatta akciğerle ilgili bir sorundan da kaynaklanabildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Üzümcügil, omuz ağrılarının, bel ve diz ağrısından sonra en sık karşılaştıkları ağrı tipi olduğuna işaret etti.

Üzümcügil, "Omuz ağrıları başka hastalıkların habercisi olabilir. Omzun kendi içinden kaynaklanabilecek birtakım ağrılı sorunları varken, aynı zamanda boyun sorunları da kendini omuzda gösterebilir. Yine romatizmal eklem hastalıklarında da omuzda ağrı görebiliyoruz. Erişkin yaş grubunda akciğerle ilgili, göğüs kafesinin içindeki organlarla ilgili, metabolik sendromlar dediğimiz birtakım hastalıklar da omuzda ağrı yapabiliyor. Sol omuz ağrısı, yine erişkin yaş grubunda kalple ilgili sorunlara işaret edebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Omuz ağrısı 3 haftayı geçtiği zaman kronikleşmeye başlıyor"

Omuz ağrısıyla gelen hastada öncelikle fizik muayenenin çok önemli olduğuna işaret eden Üzümcügil, şunları kaydetti:

"Hareket açıklığı muayenesi, ağrının tam lokasyonunun belirlenmesi gerekiyor. Ağrının hastadaki hikayesinin tam olarak alınması bizi tanıya götürüyor. Bunun yanında röntgen, MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerimiz var.

Omuz eklemi, vücudumuzun harekete en açık olan bölgesi. Hemen hemen 180 dereceye yakın bir hareket açıklığı var. Dolayısıyla özellikle omuz seviyesi üzeri aktivitelerde erişkin yaş grubunda sorunlar çıkabiliyor. Başüstü aktiviteler, ağır yük kaldırmalar, cam silmek, halı silkmek omuzda sorun yaratabilecek hareketler... Omuz ağrısı 3 haftayı geçtiği zaman akut olmaktan çıkarak kronikleşmeye başlıyor demektir. Bu durumda hemen bir uzmana başvurulmalı."

Gece uyutmayan, üzerine yatırmayan bir omuz ağrısının da önemli olduğunu vurgulayan Üzümcügil, "Günlük hayat aktivitelerimizi etkileyen tarzda bir ağrı da öyle... Hareket kısıtlılığı yaratan ağrı önemli. Ağrı kesiciyle, buz uygulamasıyla, dinlenerek bir noktaya varamazsak bir uzmana başvurmakta fayda var. 3-6 hafta, artık kronikleşmenin başladığı anlamına geliyor. Bu noktada hastanın fizik muayenesini ve görüntülemesini en iyi şekilde yapmak lazım. Kronikleşen omuz ağrısında hastanın bir fizik tedavi alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyorPamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor
Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyorÇekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medicana omuz ağrısı onat üzümcügil

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Bu köpekler kapış kapış...Dünyaya gelmeden satılıyor

Bu köpekler kapış kapış...Dünyaya gelmeden satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya devleri ‘yoksulluk alarmı’ verdi

Dünya devleri ‘yoksulluk alarmı’ verdi

İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli

İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.