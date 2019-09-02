İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil, omuz ağrılarının başka hastalıkların habercisi olabileceğini belirterek, "Omzun kendi içinden kaynaklanabilecek birtakım ağrılı sorunları varken, aynı zamanda boyun sorunları da kendini omuzda gösterebilir. Yine romatizmal eklem hastalıklarında da omuzda ağrı görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, omuz ağrılarının, sadece omuz bölgesiyle açıklanamadığı, boyun sorunları, eklem hastalıkları, hatta akciğerle ilgili bir sorundan da kaynaklanabildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Üzümcügil, omuz ağrılarının, bel ve diz ağrısından sonra en sık karşılaştıkları ağrı tipi olduğuna işaret etti.

Üzümcügil, "Omuz ağrıları başka hastalıkların habercisi olabilir. Omzun kendi içinden kaynaklanabilecek birtakım ağrılı sorunları varken, aynı zamanda boyun sorunları da kendini omuzda gösterebilir. Yine romatizmal eklem hastalıklarında da omuzda ağrı görebiliyoruz. Erişkin yaş grubunda akciğerle ilgili, göğüs kafesinin içindeki organlarla ilgili, metabolik sendromlar dediğimiz birtakım hastalıklar da omuzda ağrı yapabiliyor. Sol omuz ağrısı, yine erişkin yaş grubunda kalple ilgili sorunlara işaret edebiliyor." ifadelerini kullandı.