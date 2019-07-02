"Omuz sıkışması kadınlarda daha sık görülüyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil, genç, aktif, çalışan popülasyonda omuz ağrısının en sık nedeni olarak görülen sıkışma sendromunun, kadınları daha fazla etkilediğini ve günlük hayat aktivitelerini olumsuz yönde baskıladığını belirtti.

Medicana'dan yapılan açıklamada, omuzda sıkışma hastalığının omuz ağrısının en sık nedenlerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu hastalıkta, kola hareket veren kas kirişleri 'omuz kemeri' dediğimiz kemik ve bağlardan oluşan kompleks anatomik yapının altında sıkışmaya maruz kalarak, teşhis ve tedavi edilmediği takdirde kişilerin günlük hayat aktivitelerini ciddi şekilde olumsuz etkileyen ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterize ilerleyici bir düşkünlük ortaya çıkmaktadır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Üzümcügil, omuz ekleminin, vücuttaki en fazla hareket açıklığına sahip olan ve stabilitesinin büyük kısmının yumuşak doku dengesi ile sağlandığı kompleks bir anatomik yapı olarak karşılarına çıktığını belirterek, şunları kaydetti: