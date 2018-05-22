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OMV Samsun elektrik santralinde 35 milyon dolarlık yenileme

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

OMV Samsun Elektrik Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde sona yaklaşılan planlı bakım ve yenileme çalışmaları için 35 milyon dolarlık yatırım yapıldı - OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen: - "Bu bakım süreci elektrik arzımızı etkilemeyecek şekilde planlandı"

İSTANBUL (AA) - OMV Samsun Elektrik Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde kapasite ve verimlilik artışı sağlayan planlı ana bakım ve yenileme çalışmaları için 35 milyon dolarlık yatırım yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 890 megavat kapasiteli santralin geçen yıl başlayan bakım çalışmalarının ikinci aşamasına mart ayında geçildiği belirtildi.

Bakım çalışması kapsamında santralin her iki ünitesinin gaz türbinlerinin ana parçalarının tamamen yenilendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Santralin atık ısı kazanları ve jeneratör sargı iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi ve 1 nolu ünitede buhar türbini performans artışı sağlandı. 7/24 vardiyalar halinde yaklaşık 500 ilave çalışanın istihdam edildiği, 150 bin adam-saat mesai gerektiren bakım çalışmasında, yüzde 95 yerli iş gücü ve mühendislikten yararlanılıyor. Kasım 2017'de tamamlanan ilk bakım aşaması 18 milyon dolara mal oldu. Mart 2018'de başlanan ve toplam iki buçuk ay sürecek olan diğer ünitedeki bakım çalışmasının maliyeti ise 17 milyon dolar."

- "Bakım süreci elektrik arzını etkilemedi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen, Türkiye’nin en düşük emisyona sahip ve en verimli santrallerinden biri olan OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni pazar şartlarına rağmen, teknik olarak her zaman en üst düzeyde tutarak ülke ekonomisi ve arz güvenliğine maksimum katkı sağladıklarını kaydetti.

Bu çalışmayla santrale toplam 35 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Öztürkmen, "Santral verimini en üst seviyeye çıkarmak, kaliteli, güvenli ve sürekli enerji üretimini sağlamak, maliyeti azaltmak, arıza ihtimalini en aza indirmek, tesisin emre amadeliğini artırmak ve çevre emisyon limit değerleri kapsamında çalışmasını sağlamak için planlı ana bakımlar şart. Bu bakım süreci elektrik arzımızı etkilemeyecek şekilde planlandı." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Avusturya'nın en büyük halka açık enerji şirketlerinden olan OMV'nin 2013'te 600 milyon avro yatırımla Samsun'da faaliyete geçirdiği santral, şirketin Türkiye'deki en büyük yatırımı olarak biliniyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılayan santralin yılda yaklaşık 7 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.

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doğalgaz OMV Samsun Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Korkut Öztürkmen yatırım

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