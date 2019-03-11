FİNANS

OMV'den TürkAkım 2'ye yeşil ışık

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Avusturyalı enerji şirketi OMV’nin Üst Yöneticisi Rainer Seele: - "Proje (TürkAkım 2) kapsamında Avusturya'ya gelecek tüm boru hatlarını destekliyoruz”

Viyana merkezli enerji şirketi OMV’nin Üst Yöneticisi Rainer Seele, TürkAkım 2 doğal gaz boru hattı projesini önemsediklerini belirterek, "Proje kapsamında Avusturya'ya gelecek tüm boru hatlarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Seele, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından değerlendiren yeni doğal gaz mevzuatına yönelik gelişmeleri takip ettiklerini anlatan Seele, "Gazprom ve Avrupalı ortaklarımızla gelişmeleri izliyoruz ve çeşitli senaryoları istişare ediyoruz." dedi.

Kuzey Akım 2 projesinde inşaatın takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Seele, "Projeye ilişkin siyasi demeçler önceliğimiz değil. Gerekli inşaat izinlerini aldığımız noktalarda inşaata devam ediyoruz." diye konuştu.

TürkAkım 2 projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seele, "Proje kapsamında Avusturya'ya gelecek tüm boru hatlarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazprom Başkanı Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, TürkAkım projesinde iki yönlü olarak Karadeniz bölümlerinin tamamlandığını hatırlatarak, "Şimdi sırada karadaki altyapının inşasında. Talep olursa ve gereken onaylar alınırsa TürkAkım 2 projesi hayata geçebilir." şeklinde konuşmuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”
Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptalTaşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji Gazprom OMV TürkAkım

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.