OMV'nin Samsun'daki santrali Bilgin Enerji'ye devredildi

Viyana merkezli uluslararası petrol ve doğalgaz şirketi OMV'nin Samsun'daki elektrik üretim santralinin Bilgin Enerji'ye devredildiği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu santralin satışı için 30 Mayıs'ta anlaşmanın imzalandığı hatırlatılarak, "OMV, bugün OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Bilgin Enerji'nin bağlı kuruluşu olan Yapısan Elektrik Üretim AŞ'ye devrini tamamlamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kurulu kapasitesi yaklaşık 890 megavat olan santral, 2013'te işletmeye alınmıştı.
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