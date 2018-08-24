On balıktan biri hava kargoyla ihraç edildi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin su ürünleri ihracatı ocak-haziran döneminde 485 milyon dolara ulaşırken bunun yüzde 10'u hava kargo ile gerçekleşti.

AA muhabirinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 2017'in ilk 6 ayına göre bu yıl yüzde 21 artışla 485 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı.

Su ürünleri ihracatında ilk sırayı levrek alırken bunu çipura ve alabalık izledi.

Kara ve denizle ulaşımının yanında havayolu son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen hava kargo ile ihracatçılar 46 ülkeye Türk balığını uçakla gönderdi.

Hava kargoyla balık ihracatından 48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Uçakla ihracatta da ilk sırayı 23 milyon dolarla levrek alırken bunu 9 milyon dolarla çipura ve 3 milyon dolarla orkinos takip etti.

- "Hedefimiz her 10 balıktan 5'ini hava kargo yoluyla ihraç etmek"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balığını dünyanın her noktasına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.