FİNANS

On balıktan biri hava kargoyla ihraç edildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında 485 milyon dolara ulaşan su ürünleri ihracatının yüzde 10'u hava kargo ile gerçekleşti - Dünyanın 46 ülkesine uçarak giren Türk balığından Türkiye'ye 48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan: - "İhracatçılar olarak hava kargonun toplam ihracatımızda payının artmasını istiyoruz. Hedefimiz her 10 balıktan 5'ini hava kargo yoluyla ihraç etmek"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin su ürünleri ihracatı ocak-haziran döneminde 485 milyon dolara ulaşırken bunun yüzde 10'u hava kargo ile gerçekleşti.

AA muhabirinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 2017'in ilk 6 ayına göre bu yıl yüzde 21 artışla 485 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı.

Su ürünleri ihracatında ilk sırayı levrek alırken bunu çipura ve alabalık izledi.

Kara ve denizle ulaşımının yanında havayolu son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen hava kargo ile ihracatçılar 46 ülkeye Türk balığını uçakla gönderdi.

Hava kargoyla balık ihracatından 48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Uçakla ihracatta da ilk sırayı 23 milyon dolarla levrek alırken bunu 9 milyon dolarla çipura ve 3 milyon dolarla orkinos takip etti.

- "Hedefimiz her 10 balıktan 5'ini hava kargo yoluyla ihraç etmek"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balığını dünyanın her noktasına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Hava kargo sayesinde Türk balığının sofralara daha hızlı ulaştığını dile getiren Kızıltan, "Son yıllarda hava kargo ile balık ihracatında ciddi bir artış var. Hali hazırda 10 balıktan birini hava yoluyla ihraç ediyoruz. İhracatçılar olarak hava kargonun toplam ihracatımızda payının artmasını istiyoruz. Hedefimiz her 10 balıktan 5’ini hava kargo yoluyla ihraç etmek.” şeklinde konuştu.

Kızıltan, Türk balığının dünyada bir marka haline geldiğini ve büyük restoran zincirlerinde satıldığına dikkati çekerek, "Özellikle levrek ve çipura türünde dünyanın en iyileri arasındayız. Hem üreticilerin hem de ihracatçılarımız büyük bir başarısı söz konusu." dedi.

Son zamanlarda THY'nin artan talep yüzünden bazı destinasyonlarda hava kargo ücretlerine zam yaptığını aktaran Kızıltan, özellikle yavru balık taşıma ücretlerinin rakip havayollarıyla aynı fiyata çekilmesi halinde ihracatın katlanabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Balık Hava Kargo hava yolu ihracat

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