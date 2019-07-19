"On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir pusula"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "On Birinci Kalkınma Planı doğru hedefleri olan güçlü bir pusula. Planda ekonomi bir bütün olarak ele alınırken, odakta sanayi sektörünün olması, yerli üretimi artıracak ve sanayileşmeyi hızlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada, uzun vadeli iktisadi ve toplumsal hedeflerin belirlenerek bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan araç ve politikaları ortaya koyması bakımından, kalkınma planlarının bir pusula işlevi olduğunu belirtti.

Ali Kopuz, şunları kaydetti:

"On Birinci Kalkınma Planı doğru hedefleri olan güçlü bir pusula. Planda ekonomi bir bütün olarak ele alınırken, odakta sanayi sektörünün olması, yerli üretimi artıracak ve sanayileşmeyi hızlandırılacaktır. Kalkınma planında turizm ve savunma sanayisi ile beraber öncelikli gelişme alanlarından biri olarak tarım sektörünün de belirlendiğini, bu konuda önemli hedeflere yer verildiğini görüyoruz. Bilhassa lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası gibi tarımın geleceği olarak gördüğümüz yenilikçi yaklaşımların desteklenmesinin müspet sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğimize inanıyorum.