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"On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir pusula"

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "On Birinci Kalkınma Planı doğru hedefleri olan güçlü bir pusula. Planda ekonomi bir bütün olarak ele alınırken, odakta sanayi sektörünün olması, yerli üretimi artıracak ve sanayileşmeyi hızlandırılacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, "On Birinci Kalkınma Planı doğru hedefleri olan güçlü bir pusula. Planda ekonomi bir bütün olarak ele alınırken, odakta sanayi sektörünün olması, yerli üretimi artıracak ve sanayileşmeyi hızlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada, uzun vadeli iktisadi ve toplumsal hedeflerin belirlenerek bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan araç ve politikaları ortaya koyması bakımından, kalkınma planlarının bir pusula işlevi olduğunu belirtti.

Ali Kopuz, şunları kaydetti:

"On Birinci Kalkınma Planı doğru hedefleri olan güçlü bir pusula. Planda ekonomi bir bütün olarak ele alınırken, odakta sanayi sektörünün olması, yerli üretimi artıracak ve sanayileşmeyi hızlandırılacaktır. Kalkınma planında turizm ve savunma sanayisi ile beraber öncelikli gelişme alanlarından biri olarak tarım sektörünün de belirlendiğini, bu konuda önemli hedeflere yer verildiğini görüyoruz. Bilhassa lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası gibi tarımın geleceği olarak gördüğümüz yenilikçi yaklaşımların desteklenmesinin müspet sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğimize inanıyorum.

Enflasyon kontrol altına alınmak isteniyorsa tarımın ve gıda üretiminin bunda önemli bir payı olacak. Türk tarımının sorunlarına çözüm yolunun uzun vadeli planlama ve yapılan planları istikrarlı bir şekilde uygulamak olduğunu defaatle belirtmiştik. Bu bağlamda, On Birinci Kalkınma Planı'nın, ortaya konulan 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' vizyonuna, uygulama tarafındaki etkinliğiyle orantılı olarak güçlü bir şekilde hizmet edeceğine inanıyorum."

Kopuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yıllarını kapsayacak On Birinci Kalkınma Planı'nda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve meclisteki görüşmelerde katkı sağlayan milletvekilleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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