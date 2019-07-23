FİNANS

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9'a, enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi hedefleniyor - GSYH'nin 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Plan dahilinde 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor.

Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında yer alıyor.

Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, plan dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi, büyüme oranı açısından dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması öngörülüyor.

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandıTÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı
Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalkıma Planı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Memurların zam teklifi belli oldu!

Memurların zam teklifi belli oldu!

'TL faizlerde gerileme olacak'

'TL faizlerde gerileme olacak'

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.