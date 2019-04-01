FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

10 bilen 2 kişi 158 bin 338'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi On numara

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