On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 144 kişi bin 563 lira 25'er kuruş, 8 bilen 2 bin 69 kişi 108 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 327 kişi 21 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 120 bin 870 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 474 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 8'i kuponlarını Bursa'nın Karacabey diğerlerinin ise Adana'nın Yüreğir, İstanbul'un Kadıköy, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 250 bin 151 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 896 bin 686 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 500 bin 33 lira 84 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

