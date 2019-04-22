On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 349 bin 691 lira 77 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 149 kişi bin 564 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 378 kişi 98 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 719 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 464 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 204 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 981 bin 560 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 929 bin 270 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 518 bin 56 lira 4 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

