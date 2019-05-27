FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

10 bilen 3 kişi 107 bin 533'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 877. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 107 bin 533'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823'er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Çanakkale'nin Biga, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 150 bin 654 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 109 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 477 bin 923 lira 30 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi On numara

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