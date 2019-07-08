FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

10 bilen 1 kişi 336 bin 226 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 883. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 336 bin 226 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 219'ar lira, 8 bilen bin 688 kişi 133 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 232 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 107 bin 375 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 753 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 241 bin 489 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 893 bin 424 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 498 bin 108 lira 80 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü On numara

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