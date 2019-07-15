FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

10 bilen 164 bin 112 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 884. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 164 bin 112 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 459 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 594 kişi 137 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 65 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 41 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 173 bin 868 kişi 3 lira 25'er kuruş kramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İzmir'in Bergama ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 872 bin 12 lira 75'er kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 486 bin 251 lira 53'er kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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