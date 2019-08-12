FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 21:57 | Son Güncelleme

10 bilen 3 kişi, 84 bin 973'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 888. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 84 bin 973 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 69 kişi 2 bin 463 lira 70'er lira, 8 bilen bin 684 kişi 101 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 810 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 89 bin 79 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 111 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Erzincan'ın merkez, Muğla'nın Ortaca ve Yalova'nın merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi On numara

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