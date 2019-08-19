FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

10 bilen 2 kişi, 172 bin 444'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 889. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 172 bin 444 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 167 kişi bin 377 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 575 kişi 89 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 760 kişi 18 lira 45'şer kuruş, 6 bilen 125 bin 368 kişi 3 lira 70'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 601 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 299 bin 248 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 757 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 944 lira 18 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi On numara

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