FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

10 bilen 1 kişi 343 bin 57 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 891. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 343 bin 57 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 669 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 244 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 944 kişi 19 lira, 6 bilen 130 bin 28 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Muğla'nın Marmaris ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 287 bin 22 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 599 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 227 lira 12 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TİM / Gülle: GSHY'ye en büyük katkıyı ihracat yaptıTİM / Gülle: GSHY'ye en büyük katkıyı ihracat yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi On numara

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Dünyaya gelmeden satılıyor

Dünyaya gelmeden satılıyor

Artık elektronik ortamda yapılacak!

Artık elektronik ortamda yapılacak!

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 40 lira

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 40 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TİM / Gülle: GSHY'ye en büyük katkıyı ihracat yaptı

TİM / Gülle: GSHY'ye en büyük katkıyı ihracat yaptı

Yapı Kredi gümrük teminat mektuplarını dijital ortama aktardı

Yapı Kredi gümrük teminat mektuplarını dijital ortama aktardı

Dünya devleri ‘yoksulluk alarmı’ verdi

Dünya devleri ‘yoksulluk alarmı’ verdi

İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli

İSO/Bahçıvan: Büyüme için finansman koşulları iyileşmeli

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.