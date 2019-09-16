FİNANS

On Numara çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 23:23 | Son Güncelleme

10 bilen 4 kişi, 129 bin 773'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 893. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 129 bin 773 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 113 kişi 3 bin 62 lira 80'er lira, 8 bilen bin 939 kişi 178 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 302 kişi 25 lira 60'şar kuruş, 6 bilen 117 bin 144 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 249 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karaman ve Tokat'ın Merkez, Mersin'in Toroslar ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaretTVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret
AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyorAESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi On numara

En Çok Okunan Haberler

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

Dev bankadan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı

Dev bankadan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.