On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

